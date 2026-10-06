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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Zeytinburnu’nda erkek cesedi bulundu

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Zeytinburnu’nda erkek cesedi bulundu
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Zeytinburnu'nda tarihi surların önünde bulunan yeşil alanda erkek cesedi bulundu. Maltepe Mahallesi'ndeki yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin 9 suç kaydı bulunan N.A.'ya (68) ait olduğu tespit edildi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ZEYTİNBURNU
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Zeytinburnu’nda erkek cesedi bulundu
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