Zeytinburnu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz mahallesinde gerçekleşti. Motosikletli iki saldırgan Yusuf Yaşar'ın sahibi olduğu giyim mağazasına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği bilinmezken kurşun yağdıran kasklı saldırganlar motosikletleriyle olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkan sahibi Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Yaşar'ın hayatını kaybettiği Yusuf Yaşar'ın ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı aynı sokakta bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, motosikletli saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

"DİĞER ARKADAŞ DÜŞTÜ, PEŞİNDEN 5-6 EL DAHA SİLAH SESİ GELDİ"

Saldırının gerçekleştiği mağazanın dükkan komşusu olan Ali Karayıldız, "Olayın iç yüzünü bilmiyorum. İki el silah sesi geldi. Ben kurusıkı sıktılar zannettim. Yusuf arkadaşımız kapıdaydı, ayakta. Döndü baktı, bende içeride oturuyordum. Vuranları görmedim tabi ki. Diğer arkadaş düştü. Peşinden 5-6 el daha silah sesi geldi. Diğer arkadaş düştü, Yusuf'un düştüğünü görmedim. Dışarı çıktığımızda motosiklet geçmişti, sokağın başındaydı. Ben motosikleti görmedim, iki kişilermiş. Olayı bilmiyorum yani geçmişleri var mı, yok mu bilmiyorum. Biri vefat etti." dedi.