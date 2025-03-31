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Giriş Tarihi: 31.3.2025 16:00

Zeytinburnun'da sokakları savaş alanına çevirdiler! İki aile biribirine girdi: 7 yaralı

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA
Zeytinburnun’da sokakları savaş alanına çevirdiler! İki aile biribirine girdi: 7 yaralı

Olay, dün öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti.

Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Zeytinburnun'da sokakları savaş alanına çevirdiler! İki aile biribirine girdi: 7 yaralı
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