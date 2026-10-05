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Giriş Tarihi: 5.10.2026 21:11

Zeytinburnu'nda surların önünde erkek cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu’nda tarihi Topkapı Surları önünde bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen ceset üzerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İHA
Zeytinburnu’nda surların önünde erkek cesedi bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi ile tarihi Topkapı Surları arasındaki yeşillik alanda meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen ceset üzerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#ZEYTİNBURNU #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #ADLİ TIP KURUMU #İSTANBUL
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Zeytinburnu'nda surların önünde erkek cesedi bulundu
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