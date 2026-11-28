İddianamede bahse konu gsm hattının, S.A. tarafından telefon bayilerine dağıtılmış olabileceği değerlendirilirken, yapılan araştırmalarda söz konusu hatların Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmadan temin edildiğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Firma sahibi A.Ç 'ye patates hat satışı yapıp yapmadığı soruldu. Firma sahibi de 9 Ocak'ta saat 17.00-18.30 sıralarında iş yerine 2 kişinin geldiğini ve patates hat satışını gerçekleştirdiğini ifade ettiği kaydedildi. İş yerinden temin edilen kamera görüntülerinin incelenmesinde ise kamera saatinin güncel saatten 20 saat 28 dakika geride olduğu tespit edildi.

Kamera görüntülerinde, 8 Ocak saat 22.10 sıralarında iki kişinin iş yerine geldiği, şüphelilerden birinin cebinden nakit para çıkararak masanın üzerine koyduğu, iş yeri sahibi A.Ç.'nin masanın altından beyaz bir kart çıkardığı, ardından masada bulunan nakit parayı alarak şüpheliye verdiği görüldü. Şüphelilerin saat 22.11 sıralarında iş yerinden ayrıldıkları tespit edilirken, yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin Arjin Aşan ve Siyabend Aşan olduğu belirlendi.