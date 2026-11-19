2. SUYUNU DÜZENLİ DEĞİŞTİRİN

Zeytinin acısını azaltmak için en çok kullanılan yöntemlerden biri suda bekletmek oluyor. Zeytinler temiz bir kaba alınarak üzerini tamamen örtecek kadar su ekleniyor. Bekletme sürecinde suyun düzenli aralıklarla değiştirilmesi, acı bileşiklerin uzaklaşmasına yardımcı oluyor.