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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:37 Son Güncelleme: 18.10.2023 11:44

Zeytinyağında ihracat kısıtlaması süresiz uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik 1 Kasım 2023 tarihinde sonlanması öngörülen ilave tedbirler süre verilmeden uzatıldığını açıkladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Zeytinyağında ihracat kısıtlaması süresiz uzatıldı

Zeytinyağı ihracatıyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, 2022-2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerdeki rekolte düşüklüğü, buna mukabil ülkemizdeki rekolte artışı, ülkemizdeki zeytin ve zeytinyağına yönelik dış talebi artırdığı belirtti. Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan gerilemenin dünya zeytinyağı fiyatlarında sebep olduğu yükselmenin ülkemiz yurtiçi zeytinyağı fiyatları üzerindeki artış yönlü baskısının oluşan dış talep sebebiyle daha da artmasının önüne geçilebilmesi için dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik bazı tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada zeytinyağı ihracatının ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması da hedeflendiği bildirildi.

SÜRESİZ UZALTILDI

Bakanlık, yükselmeye devam ettiği görülen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam etmesi nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapıldığı ve 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 Kasım 2023 tarihine kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirler yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üretimin yok yılı" kaynaklı olarak azalmasının yanı sıra ülkemizin birçok bölgesinde zeytinin çiçek açma dönemindeki olumsuz iklim şartlarından dolayı yaşanan; üretim kayıpları, dünyada artan zeytin yağı fiyatlarında herhangi bir gerilemenin olmayacağı ve artan dış talebin devam edeceği dikkate alındığında, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, ürün rekoltesindeki gelişmelerin bir süre daha takip edilerek, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak uygulanan tedbirin bir süre daha devam ettirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Anılan değerlendirmelerin tümü Tarım ve Orman Bakanlığımızla tam bir koordinasyon halinde yapılmış ve kararlar buna istinaden alınmıştır. Öte yandan, ambalajlı ve kutulu zeytinyağı ihracatına yönelik uygulanan herhangi bir tedbirin bulunmadığını da kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Zeytinyağında ihracat kısıtlaması süresiz uzatıldı
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