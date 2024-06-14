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Giriş Tarihi: 14.6.2024 14:23 Son Güncelleme: 14.6.2024 14:47

Zihinsel engelli 16 yaşındaki Merve yangında hayatını kaybetti

Aksaray’ın Eskil ilçesinde iddiaya göre evde yangın çıkartan 16 yaşındaki zihinsel engelli Merve Dağlı hayatını kaybetti.

Kaan ATALAY
Zihinsel engelli 16 yaşındaki Merve yangında hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Güneşli Yaylasında meydana geldi. Dağlı ailesinin 3 engelli çocuğundan biri olan Merve Dağlı, iddiaya göre öğle saatlerinde evde bulunan koltuğu ateşe verip, kendisini de tuvalete kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen ve vücudunda da ufak yanıklar bulunduğu belirtilen zihinsel engelli Merve, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırdı. Merve, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Zihinsel engelli 16 yaşındaki Merve yangında hayatını kaybetti
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