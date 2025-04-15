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Giriş Tarihi: 15.4.2025 21:10

Zihinsel engelli kadın evden çıktıktan sonra geri dönmedi: Saatler sonra o noktada bulundu!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen 78 yaşındaki zihinsel engelli kadın için ekipler harekete geçti. Bölgede K-9 arama kurtarma köpekleri ile çalışma başlatan ekiplere CAK ekipleri de destek verdi. Öte yandan kayıp kadın evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu.

İHA
Zihinsel engelli kadın evden çıktıktan sonra geri dönmedi: Saatler sonra o noktada bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Kocaaeli ilçesinde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Z.Ç. (78) isimli kadın sabah saat 08.00 sıralarında evden çıktı.

Uzun bir süre kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgede dron ve K-9 arama kurtarma köpekleri ile çalışma başlatan ekiplere, CAK ekipleri de destek verdi. Ekiplerin çalışmaları esnasında saat 17.00 sıralarında kayıp kadın Z.Ç., evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında oturur vaziyette tarım işi ile uğraşan ve o sırada bahçelerine giden karı-koca tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi.

Gerekli sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilen Z.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Zihinsel engelli kadın evden çıktıktan sonra geri dönmedi: Saatler sonra o noktada bulundu!
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