Zihinsel engelli kadın evden çıktıktan sonra geri dönmedi: Saatler sonra o noktada bulundu!

Bölgede dron ve K-9 arama kurtarma köpekleri ile çalışma başlatan ekiplere, CAK ekipleri de destek verdi. Ekiplerin çalışmaları esnasında saat 17.00 sıralarında kayıp kadın Z.Ç., evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında oturur vaziyette tarım işi ile uğraşan ve o sırada bahçelerine giden karı-koca tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi.