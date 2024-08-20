Zincirleme kazada can pazarı yaşandı! 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi, 1. Aşık Veysel Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, caddede seyir halindeyken ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

YAN YATAN ARAÇTA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Diğer yandan, kaza sırasında savrulan hafif ticari araç yan yattı. Araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı. 2 kişi yan yatan hafif ticari araçta kurtarılmayı bekledi. Çevre sakinlerinin yardımlarına koştuğu 2 kişi araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.