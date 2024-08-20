Haberler Yaşam Haberleri Zincirleme kazada can pazarı yaşandı! 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 20.8.2024 19:42 Son Güncelleme: 20.8.2024 20:38

Zincirleme kazada can pazarı yaşandı! 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece’de aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu otomobille çarpışan hafif ticari araç park halindeki 3 araca daha çarptı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi kurtarılmayı bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zincirleme kazada can pazarı yaşandı! 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi, 1. Aşık Veysel Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, caddede seyir halindeyken ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

YAN YATAN ARAÇTA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Diğer yandan, kaza sırasında savrulan hafif ticari araç yan yattı. Araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı. 2 kişi yan yatan hafif ticari araçta kurtarılmayı bekledi. Çevre sakinlerinin yardımlarına koştuğu 2 kişi araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Zincirleme kazada can pazarı yaşandı! 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı
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