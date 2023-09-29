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Giriş Tarihi: 29.9.2023 20:03 Son Güncelleme: 29.9.2023 20:18

Bakırköy'de bir kişiyi zıpkınla vuran şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de geçtiğimiz Pazartesi günü E.A.’yı zıpkın ile yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bakırköy’de bir kişiyi zıpkınla vuran şüpheli tutuklandı

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi sahil kesiminde geçtiğimiz pazartesi günü bir şahsın başka bir şahsı zıpkın ile yaraladığı belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Zıpkın ile yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı, taburcu oldu.

E.A. Emniyette verdiği ifadesinde olay günü arkadaşları ile sahilde oturdukları sırada tanımadıkları bir şahsın yanlarına geldiği ve aralarında tartışma çıktığı, şüpheli şahsın yanında bulunan zıpkın ile kendisini bacağından yaraladığını söyledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polsi ekipleri kimlik bilgileri tespit eidken E.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullanılan zıpkını Çekmece caddesinde bir yere attığını söyledi. Polis belirlenen adreste suç aletini bulup muhafaza altına aldı. E.K. "Kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Bakırköy'de bir kişiyi zıpkınla vuran şüpheli tutuklandı
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