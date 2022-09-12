Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? Ziraat emekli promosyon sorgulama ve maaş taşıma başvurusu

Emekli promosyonu ücretleri katlanarak devam ediyor. Ziraat emekli promosyonu ödemesi de onlar arasında yerini aldı. Eylül ayında güncellenen yeni rakamlar milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekli maaşı taşıma şartları ile değerlendirilen Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyaları duyuruldu. Peki, Ziraat emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, son rakamlar…