Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon tutarı

2025 yılında emeklilere sunulan promosyon kampanyalarında kamu bankalarından Ziraat Bankası, maaş aralığına göre banka promosyonları ile değerlendiriliyor. Emeklilerin dikkatle takip ettiği "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?" gibi sorulara yanıt veren bu kampanya, dijital ve şube kanallarıyla başvuru kolaylığı sağlıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon tutarı:
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.