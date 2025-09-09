Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon tutarı
Giriş Tarihi: 9.9.2025 10:41

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon tutarı

Ziraat Bankası, 2025 yılında emekli maaşını bankadan alanlara promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon ödemesi 3 yıllık peşin olarak yapılıyor. Başvurular; şube, Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, SMS veya Müşteri Hizmetleri üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vererek bu avantajdan yararlanabiliyor. Peki, güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

2025 yılında emeklilere sunulan promosyon kampanyalarında kamu bankalarından Ziraat Bankası, maaş aralığına göre banka promosyonları ile değerlendiriliyor. Emeklilerin dikkatle takip ettiği "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?" gibi sorulara yanıt veren bu kampanya, dijital ve şube kanallarıyla başvuru kolaylığı sağlıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon tutarı:

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

