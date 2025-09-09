Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon tutarı

2025 yılında emeklilere sunulan promosyon kampanyalarında kamu bankalarından Ziraat Bankası, maaş aralığına göre banka promosyonları ile değerlendiriliyor. Emeklilerin dikkatle takip ettiği "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?" gibi sorulara yanıt veren bu kampanya, dijital ve şube kanallarıyla başvuru kolaylığı sağlıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon tutarı: