Ziraat Bankası’ndan emeklilere promosyon fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE ÖZEL AVANTAJLAR

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine maaş ödemesinin yanı sıra farklı avantajlar da sunuyor. İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredi başvurusu, ilk maaşın hesaba geçmesinden bir gün sonra yapılabiliyor.