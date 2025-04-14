Zirai don 36 ilde etkili oldu

Zirai don, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden kayısıyı da etkiledi. Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü. Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Yavuz, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde zarara neden olduğunu belirterek, "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı" dedi.Elazığ'da başta badem, üzüm ve kayısı olmak üzere meyve ağaçları zirai dondan etkilendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşan zararın tespiti için çalışma başlattı.Manisa'da başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçede sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, üzüm bağları ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Kentte üzümün dışında, kiraz ve kayısı ağaçlarının yanı sıra domates, kavun, karpuz gibi ürünlerin de zirai dondan etkilendiği belirtildi.İzmir'in Menemen, Aliağa ve Selçuk ilçelerinde üzüm bağları, Kemalpaşa ilçesinde ise kiraz ağaçları zirai dondan etkilendi. Bölgede zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.Uşak'ta zirai don nedeniyle 74 bin 439 alanda üretim yapılan badem, ceviz, kayısı, erik, üzüm ve vişne ağaçlarında büyük oranda zararın oluştuğu belirtildi.Denizli'nin Pamukkale, Güney ve Çal ilçelerinde elma, kayısı ve üzüm bahçelerinde soğuk hava nedeniyle zararlar oluştu.Bursa'nın Mudanya ilçesinde de zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü.Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kiraz ve ceviz bahçeleri zirai don nedeniyle zarar gördü.Bilecik'in Osmaneli ve İnhisar ilçesinde de özellikle şeftali ağaçları başta olmak üzere birçok meyve ağacı zirai dondan etkilendi.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai don, elma başta olmak üzere üzüm ve Trabzon hurmasını etkiledi.Yalova'da zirai dondan Altınova ilçesi ağırlıklı olmak üzere ilk verilere göre kivi, erik ve Trabzon hurması etkilendi.Tekirdağ'da filiz vermeye başlayan üzüm bağlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de soğuk hava ve zirai don nedeniyle elma bahçeleri zarar gördü.Zirai don, Aksaray'da domates ve biber seraları ve ayçiçeği, şeker pancarını da etkiledi.Konya'da meyve bahçeleri ve bazı tarım ürünleri zirai dondan etkilendi. Ekiplerin sahada incelemeleri devam ediyor.Türkiye'nin önde gelen ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesi ile bölgede bulunan ceviz bahçeleri zirai dondan etkilendi.Sakarya'nın Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde meyve sebzeler zirai dondan zarar gördü. Fındık bahçelerinin de yoğunlukta bulunduğu ilde dondan zarar gören ürünlerin oransal tespiti için çalışma yürütülüyor.Karabük'te son günlerde etkisini gösteren zirai dondan özellikle meyve ve bağ alanları etkilendi. Zirai dondan en çok ceviz ağaçları ve bağ alanları zarar gördü. Kiraz, armut ve elma da zarar gören ürünler arasında yer aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına başladı.Düzce'nin yüksek kesimlerinde fındık başta olmak üzere yaban mersini, frambuaz ve frenk üzümü gibi meyveler zirai dondan etkilendi. Yığılca ve Kaynaşlı ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki fındık ağaçlarının zirai dondan etkilendiği tespit edildi.Bolu'da 11-12 Nisan'da il genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgelerde 12-14 saat süreyle zirai don olayı yaşandı. Elma, armut, kiraz ve asmalar ile fındık, zirai dondan zarar gördü.Zirai dondan etkilenen üreticiler, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine, sigortalı üreticiler de Alo TARSİM 172 İhbar Hattı'na ve acentelerine hasar ihbarında bulunuyor.Türkiye'nin en büyük badem üretim merkezlerinden biri olan Adıyaman'da, son günlerde yaşanan soğuk hava ve zirai don nedeniyle badem ağaçları zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ile 8 ilçede yürüttüğü zarar tespit çalışmaları sürüyor.Erzincan kent merkezi ile Üzümlü ilçesinde kayısı ve kiraz, Kemaliye ilçesinde ceviz, badem ve üzüm ile bazı sebze fideleri, Tercan ilçesinde meyve ağaçları ve hububat alanları, Kemah ilçesinde ceviz, kayısı başta olmak üzere bazı meyve türleri, Refahiye ilçesinde kayısı, kiraz ve erik ağaçları, Çayırlı ilçesinde vişne bahçeleri ve İliç ilçesinde kayısı, ceviz, armut, kiraz, badem, yulaf zirai dondan etkilendi.Erzurum'da zirai dondan arpa ve kayısının etkilendiği öğrenildi.Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dut bahçeleri zirai dondan etkilendi.Tokat genelinde yaşanan zirai don nedeniyle meyve ağaçlarında büyük zarar oluştu.Çankırı'da 11-12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dolayısıyla kiraz, elma, erik, badem, ceviz ağaçları ile üzüm bağları zirai dondan etkilendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.