Zırhlı aracın yanından geçip kafeye ateş açmışlardı! Gasp Büro 7 şüpheliyi gözaltına aldı

Olay, 12 Eylül günü gece saat 04.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosikletli bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafeye 3-4 el ateş etti. Caddenin karşısında bekleyen polis zırhlısına aldırmayan şahıs, seyir halindeki motosiklet ile olay yerinde hiç durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine Gasp Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

HIZLA ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Yapılan çalışmalarda olay saatinde TEM Şube ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosiklet üzerinde bulunan 2 şahsın zırhlı araç yanından geçerken bahse konu işyerine yönelik ateş ettikleri görüldü. Akabinde Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde ters istikametten kaçmaya başladıkları görülmüş, olay yerinde yapılan kontrollerde 2 adet 9 mm çapında kovan ele geçirilmiş, iş yerinde ise herhangi bir isabete rastlanılmadı.

KANLI PANTOLONU BULUNDU

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi tek tek belirledi. Önceki gün Esenyurt'ta yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet "Glock 19 Gen5 AUSTURIA 9x19" ibareli siyah renkte tabanca, 17 adet 9mm çapında fişek ve eylemde vurulan şüpheli şahsa ait kanlı pantolon bulunarak muhafaza altına alındı.

SALDIRDIKLARI KAFEYE İSABET ETTİREMEMİŞLER

Kafeye saldırı için gelip isabet ettiremeden kaçan şüphelilerin birinin bacağından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kanlı pantolonunda o kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheliler Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.