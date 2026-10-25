Zirvede kuş uçurtulmayacak

COP31 zirvesine katılacak 85 lider, 300 bakan ve binlerce ziyaretçinin konaklayacağı Belek Turizm Merkezi'nin denizden Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat aralıksız koruyacak. Denizde en küçük bir olumsuzluğa anında müdahale edecek. Gerektiğinde helikopter ile bölge taranacak. Denizin üstünün yanı sıra altıda kamera sistemleri ile sürekli taranacak. Bölgeye izinsiz hiçbir deniz unsuru giremeyecek.

KESKİN NİŞANCILAR GÖREV YAPACAK

Zirvede 25 bin polis, jandarma görev yapacak. Belli bölgelerde kessin nişancılar 24 sata esasına göre kesintisiz görev yapacak. MOBESE ve Kent Güvenlik Kameraları gördükleri en küçük şüpheli durumu en yakındaki müdahale timlerine bildirecek. Saniyeler içinde müdahale edilecek. Misafirlerin kalacağı oteller ve konutlar özel olarak korunacak. Trafiğin aksamaması için bölgede özel önlemler alındı.

HAVADAN DENETLENECEK

COP31 Konferansında polis ve askeri helikopterler de görev alacak. Bölge 24 sata hava unsurları ile denetlenecek. Karada, deniz de aksaklık yaşanmaması için hava denetimleri havadan sürekli yapılacak. Helikopterler gece görüş dürbünleri ile bölgeyi denetleyecek. Antalya Havalimanı, Belek Turizm Merkezi ve zirvenin yapılacağı Aksu ilçesi arasında hava güvenlik köprüsü kurulacak.

85 LİDER 300 BAKAN KATILACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 zirvesini Türkiye'nin elli yılını planladığı bir organizasyonla doğuyla batı, kuzeyle güney arasında bütün medeniyetlerin buluşma noktası olacağına vurgu yaptı. Kurum ayrıca 9 Kasımdaki açılışın ardından 11-12 Kasım tarihleri arasında Liderler Zirvesi'ni gerçekleştireceğini kaydetti. Zirveye 85 lider, 300 bakanın katılımının ardından alınacak kararlar ile iklim değişikliğinin önüne geçileceğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TANITIMI OLACAK

COP31 zirvesine 3 bin gazeteci akredite oldu. İlk kez 3 bin medya toplu halde Türkiye'yi ziyaret edecek. Zirvede alınan kararları anında dünyaya duyuracak. Gazeteciler COP31 alanın içinde oluşturulan 40 ayrı canlı yayın noktasından dünyaya canlı yayın yapacak. Gelişmeleri dünyaya duyuracak. Zirveye katılan gazeteciler aracılığı ile Türkiye'nin kültürünün yanı sıra tarihi, turistlik bölgelerini ile gastronomisi tanıtılacak.