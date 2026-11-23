Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 50'den fazla kişinin mağdur edildiği dolandırıcılık olayları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada adli süreç devam ediyor. Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden E.T, B.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden E.Y, B.Ç. ve K.F. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. E.Ü. serbest bırakılırken, ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan F.D. hakkında da adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği değerlendirilen dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı 45 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiği belirlenmişti. Suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların farklı banka hesapları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 17 şüphelinin kimliği tespit edilmişti. Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör