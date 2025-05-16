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Giriş Tarihi: 16.5.2025 22:09 Son Güncelleme: 16.5.2025 22:50

Zonguldak'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Sefer Kavakpınar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Zonguldak'ın Devrek İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kavşaktaki yayaya, seyir halindeki Abdullah Y, (80) idaresindeki otomobil, Ankara istikametine doğru sağ şeritte ilerlediği sırada, Açık Cezaevi'ne yaklaşık 100 metre mesafede yol kenarında yaya olarak bulunan Sefer Kavakpınar'a (1968) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sefer Kavakpınar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zonguldak'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
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