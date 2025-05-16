Zonguldak’da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Zonguldak'ın Devrek İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kavşaktaki yayaya, seyir halindeki Abdullah Y, (80) idaresindeki otomobil, Ankara istikametine doğru sağ şeritte ilerlediği sırada, Açık Cezaevi'ne yaklaşık 100 metre mesafede yol kenarında yaya olarak bulunan Sefer Kavakpınar'a (1968) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sefer Kavakpınar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.