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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:45 Son Güncelleme: 22.10.2026 09:58

Zonguldak'ta 1 kişi hayatını kaybetti: Çöken bina günler öncesinde böyle görüntülenmiş!

Zonguldak'ta 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından, yapının yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ekim'de başka bir binada meydana gelen kısmi göçük sırasında kaydedilen görüntülerde, dün çöken 3 katlı binanın da yer aldığı görüldü. Öte yandan çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan 7 binada 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi.

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İHA Yaşam
Zonguldak’ta 1 kişi hayatını kaybetti: Çöken bina günler öncesinde böyle görüntülenmiş!
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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında çöken 3 katlı betonarme binanın önceki görüntülerine ulaşıldı. Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 17 Ekim'de kullanılmayan 2 katlı bir binada meydana gelen kısmi göçüğün ardından çekilen görüntülerde, dün yıkılan bina da kameralara yansıdı.

17 EKİM'DEKİ GÖRÜNTÜLERDE YER ALDI

17 Ekim'de yaşanan kısmi göçük nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Olayın ardından kaydedilen görüntülerde, 21 Ekim'de çöken binanın sol tarafta yer aldığı görüldü.

30 KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA YERLEŞTİRİLDİ

Çökmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki binalarda da çökme riski bulunması nedeniyle tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 binada bulunan 13 daire boşaltıldı, tahliye edilen 30 kişi güvenli alanlara yerleştirildi.

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HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN YIKIM YAPILACAK

Bölgede sabahın erken saatlerinde çekilen görüntüler, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Binalarda hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zonguldak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ZONGULDAK

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