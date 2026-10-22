Zonguldak’ta 1 kişi hayatını kaybetti: Çöken bina günler öncesinde böyle görüntülenmiş!

HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN YIKIM YAPILACAK

Bölgede sabahın erken saatlerinde çekilen görüntüler, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Binalarda hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zonguldak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör