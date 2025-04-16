Zonguldak’ta 2 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü

Zonguldak'ta gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak üzerindeki iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, evi tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hemen yanındaki üç katlı evin en üst katına sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri hızla harekete geçti. Mahallelinin yardımıyla evde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.