Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta balığa gidip kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:06

Zonguldak'ta balığa gidip kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta balık tutmak için kayalıklara giden Erdin Yılmaz’dan (62), dün sabahtan beri haber alamayan ailesinin ihbarıyla, gece arama çalışmaları başlatıldı. Yılmaz’ın balık tutmaya gittiği bölgede otomobili bulundu, arama çalışmaları denizden ve karadan devam ediyor.

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DHA Yaşam
Zonguldak’ta balığa gidip kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor
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Zonguldak'ta dün, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde olay meydana geldi. Dün sabah evden çıkan Erdin Yılmaz'dan, ailesi, bir daha haber alamadı.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece yapılan kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yılmaz'ın Ilıksu mevkiindeki kayalıklara gittiğini belirledi. Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri, Yılmaz'ı aramaları başlattı. Jandarma karadan kayalık bölgeyi inceledi, AFAD ekipleri dronla havadan görüntüleme yaparken, dalgıçlar da denizde arama başlattı. Yılmaz'ın otomobili, bölgede park halinde görüldü, kayalıklarda balıkçılık malzemeleri de bulundu. Yılmaz, karada ve denizde aranıyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK

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Zonguldak'ta balığa gidip kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor
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