Zonguldak’ta balığa gidip kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece yapılan kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yılmaz'ın Ilıksu mevkiindeki kayalıklara gittiğini belirledi. Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri, Yılmaz'ı aramaları başlattı. Jandarma karadan kayalık bölgeyi inceledi, AFAD ekipleri dronla havadan görüntüleme yaparken, dalgıçlar da denizde arama başlattı. Yılmaz'ın otomobili, bölgede park halinde görüldü, kayalıklarda balıkçılık malzemeleri de bulundu. Yılmaz, karada ve denizde aranıyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör