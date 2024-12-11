Zonguldak’ta üniversite hastanesi 100 hayata dokundu!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Üniversite Hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekibinin 2024 yılı içinde 100 başarılı by-pass ameliyatını gerçekleştirmesi münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin "Sağlık Üssü" olarak bilinen BEUN Tıp Fakültesi Hastanesinde BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Üniversite Hastanemizin Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekibinin 2024 yılı içinde 100 başarılı by-pass ameliyatını gerçekleştirmesi münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldık. Üniversitemizin 100. yılında 100 başarılı bu-pass operasyonu hedefine ulaştıkları için ve gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan dolayı hastanemiz ekibini kutluyorum."