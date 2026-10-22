Zonguldak’ta çöken binada 1 can kaybı: Çevresindeki 7 bina tahliye edildi! Meğer günler öncesinden böyle görüntülenmiş...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, bina çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana geldiği bildirildi. Başsavcılık tarafından olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Binanın çökme nedeninin ve muhtemel kusurların tespiti için bilirkişi incelemesine başvuruldu.