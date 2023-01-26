Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.1.2023 12:24

Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu maden işçisi Murat Özdemir (42) hayatını kaybetti, akrabası İ.A. (25) ise yaralandı.

DHA
Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece Zonguldak-Ankara yolu Beycuma yol ayrımında meydana geldi. Seçkin K.'nin kullandığı 67 ABK 466 plakalı minibüs, ana yola çıkan Murat Özdemir yönetimindeki 67 DC 911 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada maden işçisi Murat Özdemir ve yanındaki akrabası İ.A. yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özdemir ile İ.A.'yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Seçkin K. ise gözaltına alındı. Murat Özdemir'in cenazesinin, bugün Beycuma beldesi Hüseyin Çavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA