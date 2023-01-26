Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özdemir ile İ.A.'yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Seçkin K. ise gözaltına alındı. Murat Özdemir'in cenazesinin, bugün Beycuma beldesi Hüseyin Çavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.