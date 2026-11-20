Kaza, Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi. H.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Bu sırada park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61), aracın savrularak çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü H.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör