Zonguldak’ta feci kaza: Sürücü 2 gün sonra öldü!

Kazada Soner Gülşen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner Gülşen, bu sabah hayatını kaybetti. Filyos Limanı'nda şoför olarak çalışan Gülşen'in cenazesi, yarın ilçede toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Erhan Gülşen'in ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi...