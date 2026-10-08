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Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:49

Zonguldak'ta kaçak maden ocağı sahiplerine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik rüşvet operasyonunda aralarında memurların da olduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada bir kişinin baskılar nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

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Zonguldak’ta kaçak maden ocağı sahiplerine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu.

Ruhsatsız işletilen bazı maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memuru tespit edildi.

RÜŞVET AĞINA OPERASYON

"Rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlamalarıyla işlem yapılan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Öte yandan 1 kişinin, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri parayı geri istemesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK

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Zonguldak'ta kaçak maden ocağı sahiplerine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı
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