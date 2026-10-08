Zonguldak’ta kaçak maden ocağı sahiplerine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu.

Ruhsatsız işletilen bazı maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memuru tespit edildi.