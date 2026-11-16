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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:03 Son Güncelleme: 16.11.2026 18:07

Zonguldak'ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada

Zonguldak’ın Alaplı-Ereğli karayolunda hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Feci kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA İHA
Zonguldak’ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada
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Kaza, Alaplı-Ereğli karayolu Merve Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat 12 ACB 465 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta geçerek Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Zonguldak'ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada


Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta meydana gelen kazanın görüntüleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ZONGULDAK #EREĞLİ
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Zonguldak'ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada
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