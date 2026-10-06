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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:16

Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Yaralılar var!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan otomobil araziye uçarken yaşanan olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 BDS 04 plakalı otomobil, Nebioğlu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan S.A. ve D.A., ismi öğrenilemeyen yolcuyla birlikte 4 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Çaycuma ve bölge ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK #ÇAYCUMA

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Zonguldak’ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Yaralılar var!
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