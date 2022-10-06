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Giriş Tarihi: 6.10.2022 17:35

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı

Zonguldak'ta 3 Ekim'den beri yapılan uyuşturucu operasyonlarında madde kullandığı tespit 17 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlemler uygulandı

İHA
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında Zonguldak il Merkezi'nde 4, Ereğli ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 17 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Zonguldak il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. S.Ö., İ.A., U.T. ve O.D. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 13 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 5 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.D., O.A., G.D., S.G., O.C.B., İ.E., İ.O.E., Ş.G., D.Ö., S.T., A.K., Y.K. ve M.D. isimli şüpheli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 'suçundan adli işlemler yapıldı. M.D. isimli şüpheli şahıs hakkında yakalama emri olduğu tespit edilerek Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı
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