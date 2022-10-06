Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında Zonguldak il Merkezi'nde 4, Ereğli ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 17 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Zonguldak il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. S.Ö., İ.A., U.T. ve O.D. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 13 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 5 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.D., O.A., G.D., S.G., O.C.B., İ.E., İ.O.E., Ş.G., D.Ö., S.T., A.K., Y.K. ve M.D. isimli şüpheli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 'suçundan adli işlemler yapıldı. M.D. isimli şüpheli şahıs hakkında yakalama emri olduğu tespit edilerek Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

