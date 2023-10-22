Zonguldak’ta vicdanları sarsan olay: Baktığı köpekler öldürüldü...

Jandarmanın soruşturma başlattığını ancak kimseye işlem yapılmadığını belirten Mahir Şen, "Bizzat gözle gören veya kamera kaydı olmadığı için işlem yapılamadı. Yalnızca jandarma tarafından tahkikat başlatıldığını söylediler. Jandarma 'Peşini bırakmayacağız' dedi. Parayla aldığım 3 Kangal köpeğim de vardı, onları da barındırmadılar. Köpekler can çekişe çekişe, ağızlarından sarı su gelerek öldü. Ciğerleri patlamış köpeklerin. Veterinere götürdüm ama kana karışmış kurtaramadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de mi bu köpekleri ormana dağa bırakayım" dedi.



'KÖYDE KÖPEK DÜŞMANI FALAN YOK'

Yolgeçen köyü muhtarı İdris Odabaş ise, "Vatandaşın tavuğuna zarar veriyor. Köpekleri dışarıda besliyor. 'Çocuklara saldırıyor' diye vatandaşın şikayeti var bana. Ben kendim görmedim. Köpeklerin bu yüzden öldürülüp öldürülmediğini bilmiyorum. Köpekleri öldürdüler mi onu da görmedim. Çözüm olarak köpekleri bir yerde muhafaza altına alacak. Çözüm, avlu içerisinde bakacak ya da bakamadığı bir kısmını barınağa teslim edecek. Ben köpeklere kimsenin zarar vereceğini tahmin etmiyorum. Köyde öyle köpek düşmanı falan gibi bir sıkıntı yok. Kimse öyle bir şey yapamaz. Köyde kedi köpek, hayvan hepsi var. Beslenmez olur mu? diye konuştu.