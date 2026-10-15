Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak’ta okul var mı yok mu?

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tedbir alındığı bildirildi. Bu doğrultuda il genelindeki eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi.