Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak'ta okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:24

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak'ta okul var mı yok mu?

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusu, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağışın ardından gündeme geldi. Zonguldak Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü için eğitim öğretime ilişkin açıklama yaptı. Meteoroloji'nin bölgeye yönelik sağanak yağış uyarısı sonrası gözler, valiliğin duyurduğu karara çevrildi.

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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak’ta okul var mı yok mu?
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Zonguldak'ta okulların 15 Ekim Perşembe günündeki durumu, Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gündeme geldi. Zonguldak Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ilişkin açıklama yaptı.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak’ta okul var mı yok mu?

ZONGULDAK'TA 15 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusu, Valilikten gelen açıklamayla yanıt buldu. Zonguldak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak’ta okul var mı yok mu?

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tedbir alındığı bildirildi. Bu doğrultuda il genelindeki eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi.

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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak’ta okul var mı yok mu?

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların da belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

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