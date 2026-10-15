Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 15 Ekim Perşembe Zonguldak’ta okul var mı yok mu?

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusu, Valilikten gelen açıklamayla yanıt buldu. Zonguldak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tedbir alındığı bildirildi. Bu doğrultuda il genelindeki eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi.