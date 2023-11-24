Zonguldak’tan peş peşe acı haberler: Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu

Ereğli'de 19 Kasım'da etkili olan şiddetli fırtınada içerisinde 12 mürettebatın bulunduğu 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarptı. Gemi kısa süre sonra da battı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Türk denizcilerin bulunması için Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Bir gün sonra geminin aşçısı olan Metin Usta'nın cansız bedeni, sahile vurmuş olarak bulundu. Geminin yeri tespit edilirken, çalışmalar bu noktada yoğunlaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden SAT komandoları da arama çalışmalarına katıldı. Aramalar dün sonuç verdi, personelden usta gemici İsmail Kaptan'ın (72) da cenazesine ulaşıldı.