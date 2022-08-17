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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:40

Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

ABD yapımı Zor Ölüm 3 filmi, 17 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda John McTiernan’ın oturduğu filmin başrolünde Bruce Willis yer alıyor. Gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu film severler tarafından merak ediliyor. Peki, Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte Zor Ölüm 3 filmi konusu ve oyuncuları…

Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

1995 yılında vizyona giren ABD yapımı Zor Ölüm 3 filmi, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Gerilim, aksiyon ve polisiye türündeki filmde New York'lu polis dedektifi John McClane, kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele ediyor. Senaryosunu ise Jonathan Hensleigh'in kaleme aldığı, başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı film, hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Peki, Peki, Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Zor Ölüm 3 filmi ile ilgili tüm merak edilenler…

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ KONUSU

Orijinal adı Die Hard with a Vengeance olan Zor Ölüm 3 filminde;

New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Bruce Willis Teğmen John McClane
  • Jeremy Irons Simon Gruber
  • Samuel L. Jackson Zeus Carver
  • Graham Greene Joe Lambert
  • Colleen Camp Connie Kowalski
  • Larry Bryggman Dedektif Walter Cobb
  • Anthony Peck Ricky Walsh
  • Nicholas Wyman Mathias Targo
  • Sam Phillips Katya
  • Kevin Chamberlin Charles Weiss
  • Sharon Washington Memur Jane
  • Stephen Pearlman Dr. Fred Schiller
  • Michael Alexander Jackson Dexter
  • Aldis Hodge Raymond
  • Mischa Hausserman Mischa
  • Tony Halme Roman
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Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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