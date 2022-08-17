Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

1995 yılında vizyona giren ABD yapımı Zor Ölüm 3 filmi, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Gerilim, aksiyon ve polisiye türündeki filmde New York'lu polis dedektifi John McClane, kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele ediyor. Senaryosunu ise Jonathan Hensleigh'in kaleme aldığı, başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı film, hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Peki, Peki, Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Zor Ölüm 3 filmi ile ilgili tüm merak edilenler…