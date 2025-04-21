Zorla başladığı halterde madalya avcısı oldu

Giresun'da doğup büyüyen Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi milli sporcu Cansu Bektaş'ın (22), hayatı antrenör Ömer Has ile tanışması ile değişti. Yaklaşık 7 yıl boyunca jimnastikle uğraşan Bektaş, ameliyat geçirdikten sonra bir süre spora ara verdi. İyileştikten sonra tekrar kapalı spor salonuna giden Bektaş, oradaki görevliye jimnastik salonunun yerini sordu. Bu sırada kendisini gören Ömer Has, 'ben seni götüreyim' diyerek genç Cansu'yu jimnastik salonu yerine halter salonuna götürdü.

HALTER SALONUNA GİRDİ HAYATI DEĞİŞTİ

Cansu Bektaş, 'Burası halter salonu, beni yanlış yere götürdünüz' diyerek oradan çıkmak istedi. Ancak antrenör Ömer Has, 'Sen haltere başla, gerekirse haftasonu da jimnastiğe gidersin' dedi. Bununla da kalmayan Has, 'Senin kapıdan girer girmez duruşundan, yürüyüşünden iyi bir sporcu olduğun belli' diyerek Bektaş'ın ailesi ile görüşüp, ikna etmeye çalıştı. Salonda hiç kız olmaması nedeniyle de gitmeye sıcak bakmayan Bektaş, yaklaşık 7 yıl önce halter antrenmanlarına başladı.

KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI

Zaman geçtikte haltere ısınan ve çok seven Cansu Bektaş, kırılmadık rekorda bırakmadı. Bektaş, geçen süre içerisinde Gençlerde 4 dünya, 4 Avrupa, Türkiye şampiyonlukları, büyüklerde Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü ve sayısız başarı elde etti. 50'ye yakın madalya koleksiyonu bulunan Cansu Bektaş son olarak Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalyaları topladı. 45 kiloda mücadele eden Cansu Bektaş, koparmada 76 kilo, silkmede de 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya aldı. Cansu, toplamda ise 166 kiloyla altın madalya elde ederek art arda 3. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

2028 OLİMPİYATLARINDA KÜRSÜNÜN EN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM

Cansu Bektaş, "Her yarışmada hedefim kürsünün bir numarasına çıkmak. Bunun içinde çok çalışıyorum. Kendi rekorlarımı kırıp, şampiyonluklar istiyorum. 2028 Olimpiyatlarına da sağlam bir şekilde hazırlanıp, olimpiyat altınını da almak istiyorum" dedi.