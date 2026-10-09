ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı kura çekimiyle başlıyor. 2. Eleme Turu'nu başarıyla geçen 31 ekibin yanı sıra bu aşamada turnuvaya doğrudan katılan 41 ekiple birlikte toplam 72 kulüp eşleşecek. Riva'da düzenlenecek organizasyonla ekiplerin kupa yolundaki rakipleri netlik kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılımıyla organize edilecek kura çekimi, İstanbul Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda toplam 72 takım mücadele edecek.
TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre 3. eleme turu karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerde galip gelen takımlar adını 4. eleme turuna yazdıracak.