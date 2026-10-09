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Giriş Tarihi: 09.10.2026 07:39

ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri bekleniyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. 72 takımın eşleşeceği heyecan dolu kura çekimi canlı takip edilecek. Kupa heyecanında ZTK 3. tur eşleşmeleri ve maç tarihleri futbolseverlerin gündeminde.

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ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri bekleniyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı kura çekimiyle başlıyor. 2. Eleme Turu'nu başarıyla geçen 31 ekibin yanı sıra bu aşamada turnuvaya doğrudan katılan 41 ekiple birlikte toplam 72 kulüp eşleşecek. Riva'da düzenlenecek organizasyonla ekiplerin kupa yolundaki rakipleri netlik kazanacak.

ZTK 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılımıyla organize edilecek kura çekimi, İstanbul Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi organizasyonu, A Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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KURA ÇEKİMİNE KAÇ TAKIM KATILIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda toplam 72 takım mücadele edecek.

ZTK 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre 3. eleme turu karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerde galip gelen takımlar adını 4. eleme turuna yazdıracak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri bekleniyor
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