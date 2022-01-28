Haberler Yaşam Haberleri Zümer Suresi 38. Ayet - Zümer Suresi 38. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:13

Zümer Suresi 38. Ayet - Zümer Suresi 38. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Zümer Suresi 38. Ayet - Zümer Suresi 38. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Zümer suresi İslamiyet’in kutsal kitabı olan Kuran’ın 39. suresidir. Mekke döneminde indirildiğine inanılan bu sure, Müslümanlar için çok faziletlidir. Zümer suresi 75 ayetten oluşur. Sure ismini, 71 ve 73. ayetlerde geçen ve zümreler, gruplar anlamına gelen ‘zümer’ kelimesinden almıştır. Surenin en temel konusu Allah ve ahiret inancıdır. Zümer suresinin 38. ayeti de merak edilmekte ve sıklıkla araştırılmaktadır. Zümer Suresi 38. Ayet- Zümer Suresi 38. Ayeti Okunuşu ve Anlamı hakkında detaylı bilgiler bu yazımızda.

Kuran'da yer alan surelerden birisi de Zümer suresidir. 75 ayetten oluşan bu sure ismini gruplar anlamına gelen zümer kelimesinden almıştır. Surede başlıca, göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, inananların cennete, kafirlerin ise cehenneme sevk edileceği konu edinir. Bununla beraber hiçbir şeyin Allah'a ortak olmayacağı, O'nun mutlak ve eşsiz yaratıcı olduğu ve O'na inanmanın kişinin ahiret hayatını kurtaracağı konuları yer alır. Bu surenin özellikle yatmadan önce okunması, kişiye huzur verecektir. Zümer suresinin 38. ayeti, çokça okunan ve araştırılan bir ayettir.

Zümer Suresi 38. Ayeti Arapça Okunuşu

Zümer Suresi 38. Ayeti Türkçe Okunuşu


Ve le in seeltehum men halakas semavati vel arda le yekulunnallah, kul e fe raeytum ma ted'une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hunne kaşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetih, kul hasbiyallah, aleyhi yetevekkelul mutevekkılun.

Zümer Suresi 38. Ayeti Anlamı

Gerçek şu ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, tereddüt etmeden "Allah" derler. De ki: "O halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, O'nun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut O bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter! Hakkıyla tevekkül edenler yalnız O'na güvenip dayanırlar."

Zümer Suresi 38. Ayeti Tefsiri

Zümer suresinin tefsiri, 38-40 ayetlerle birlikte yer almıştır.

Putperest Araplar, aslında Allah'ın varlığına inanıyor, sorulduğunda O'nun yaratıcı kudretini tanıdıklarını ifade ediyorlardı; fakat putlarını aracı tanrılar saydıkları için Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, onlara sığınıyor, onlardan yardım istiyor, böylelikle şirk inancına sapıyorlardı. Oysa onların insanlara yardım etmek şöyle dursun, Allah'tan gelen bir zararı veya bir rahmeti, nimet ve bereketi önleme güç ve imkânları yoktu. Bunun âyette soru ifadesiyle ortaya konması, eğer akıllarını kullanırlarsa bunun, o putlara tapanlarca dahi rahatlıkla anlaşılabilecek açık bir gerçek olduğu anlamına gelir.

"Allah bana yeter" ikrarı ve bunun devamındaki ifade, müminin sadece Allah'a inanmakla kalmayıp her türlü tutum ve davranışında, faaliyetlerinde yalnız Allah'a dayanıp güvenmesi, ihtiyacını sadece O'na arzederek yardım ve desteği O'ndan beklemesi, böylece inancını eylemleriyle bütünleştirmesi gerektiğine işaret eder. Âyette geçen tevekkülün anlamı da budur. Bu anlamıyla tevekkül kişiye güç ve onur kazandırır, kendine güvenini arttırır; kısaca –yine Kur'an'ın tabiriyle– onu izzet sahibi yapar (bk. Münâfikūn 63/8). Nitekim 39-40. âyetler de Hz. Peygamber'in, bu anlamdaki tevekkül anlayışından kaynaklanan kendine güvenini, onurlu ve kararlı duruşunu ifade etmektedir.

Müfessirler, 40. âyette geçen iki azaptan ilkini, putperestlerin müslümanlar karşısındaki yenilgisi, ikincisini de âhiret azabı olarak yorumlamışlardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 619

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Zümer Suresi 38. Ayet - Zümer Suresi 38. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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