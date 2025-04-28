Zümra’nın hayali gerçeğe dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta doğduğu günden beri Serebral Palsi ile mücadele eden 7 yaşındaki Zümra Gökşan'ın akülü sandalye hayali, sosyal medyada dile getirdiği bir çağrıyla gerçeğe dönüştü. Akülü aracın teslimi için Zümra'nın okulunda yapılan sürpriz törende duygusal anlar yaşandı. Küçük Zümra'nın sosyal medyada paylaştığı bir mesaj, toplumun vicdanına dokunan bir umut hikâyesine dönüştü. Zümra Gökşan, akülü sandalye hayalini dile getirdiği paylaşımında minicik ellerini açıp "Allah'ım inşallah benim de tekerlekli bir sandalyem olur ve parka, pikniğe, okula gidebilirim. Amin." dedi. Zümra'nın mesajı, Samyeli Vakfı yetkililerinin dikkatini çekti. Hızla harekete geçen vakıf, akülü sandalye talebini AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban ile paylaştı. Başkan Çoban da aileyle temasa geçerek gerekli desteği sağlayacaklarının sözünü verdi. Zümra için temin edilen akülü sandalye, eğitim gördüğü İbrahim Özaydın İlkokulu'nda düzenlenen anlamlı bir törenle kendisine teslim edildi.