Japonya Başbakanı'ndan enflasyonla mücadele mesajı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin yükselen enflasyondan kaynaklanan ekonomik darbeyi hafifletmek için vergi indirimlerini de içeren bir önlem paketi kapsamında harcamaların bir kısmını finanse etmek için hükümetin mevcut mali yıl için 13,1 trilyon yenlik bir ek bütçe hazırlayacağını söyledi.

Ücretlerdeki artışın yükselen fiyatları dengeleyemeyecek kadar yavaş olması nedeniyle Kishida, hükümetin sağlam ekonomik büyümenin yarattığı vergi gelirlerinde beklenen artışın bir kısmını hane halkına iade ederek darbeyi hafifleteceğini söylemişti.