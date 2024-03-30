Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:15
Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarının belirleneceği seçimde 60 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Adana'nın 787 bin 771 nüfuslu ilçesi olan Seyhan seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasında yerini alacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Adana Seyhan seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!