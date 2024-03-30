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Haberler Galeri Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:15

Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarının belirleneceği seçimde 60 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Adana'nın 787 bin 771 nüfuslu ilçesi olan Seyhan seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasında yerini alacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Adana Seyhan seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Adana Seyhan seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde illerin yanı sıra ilçeleri de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından paylaşılan canlı ve anlık oy oranları ile Seyhan seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ADANA SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Adana Seyhan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Erdal Hatipoğlu

CHP: Oya Tekin

İYİ Parti: Akif Kemal Akay

DEM Parti: Mehmet Karakış

Yeniden Refah: Seyithan Yıldız

Adana Seyhan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Adana'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Çukurova seçim sonuçları

Sarıçam seçi sonuçları

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Yüreğir seçim sonuçları

Aladağ seçim sonuçları

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Saimbeyli seçim sonuçları

Tufanbeyli seçim sonuçları

Yumurtalık seçim sonuçları

Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti: Erdal Hatipoğlu

CHP: Oya Tekin

İYİ Parti: Akif Kemal Akay

DEM Parti: Mehmet Karakış

Yeniden Refah: Seyithan Yıldız

BBP: Yunus Oğuz

TİP: Ahmet Faruk Ulaş

Zafer Partisi: Hakan Kuşçu

Memleket Partisi: Nevzat Toplukafa

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana Seyhan seçim sonuçları! YSK Seyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEYHAN MAHALLELERİ

Seyhan'da 96 mahalle vardır:

2000 Evler

Ahmet Remzi Yüreğir

Akkapı

Alidede

Aydınlar

Bahçelievler

Bahçeşehir

Barbaros

Barış

Beşocak

Bey

Büyükçıldırım

Büyükdikili

Camuzcu

Cemalpaşa

Çaputçu

Çınarlı

Dağlıoğlu

Demetevler

Denizli

Dervişler

Dörtağaç

Döşeme

Dumlupınar

Emek

Fatih

Fevzipaşa

Gazipaşa

Gökçeler

Gölbaşı

Gülbahçesi

Gülpınar

Gürselpaşa

Hadırlı

Hanedan

Havuzlubahçe

Hurmalı

Hürriyet

İsmetpaşa

İstiklal

Karakuyu

Karasoku

Karayusuflu

Kavaklı

Kayalıbağ

Kayışlı

Kocavezir

Koyuncu

Koza

Köylüoğlu

Kurtuluş

Kuruköprü

Kuyumcular

Küçükçıldırım

Küçükdikili

Mekan

Mestanzade

Meydan

Mıdık

Mirzaçelebi

Mithatpaşa

Mürseloğlu

Namık Kemal

Narlıca

Onur

Ova

Pınar

Reşatbey

Sakarya

Salmanbeyli

Sarıhamzalı

Sarıhuğlar

Sarıyakup

Serinevler

Söğütlü

Sucuzade

Sümer

Şakirpaşa

Şehitduran

Tellidere

Tepebağ

Türkocağı

Uçak

Ulucamii

Yalmanlı

Yeni

Yenibaraj

Yenibey

Yenidam

Yeşilevler

Yeşiloba

Yeşilyurt

Yeşilyuva

Yolgeçen

Zeytinli

Ziyapaşa

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