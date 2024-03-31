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Haberler Galeri Ankara Altındağ seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:40

Ankara Altındağ seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

Türkiye, Yerel Seçimlere gidiyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimlerde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belirleniyor. Altındağ Seçim'inde sandıklar açılmaya başladığından itibaren Altındağ seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'en yayınlanacak. Ankara Altındağ seçimi kim kazandı, Altındağ Yerel Seçim Sonuçları ve oy oranlarıyla cevap bulacak. İşte, YSK ile Altındağ seçim sonuçları

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir, il ve ilçe başkanları belirlenecek. 81 ilde vatandaşların sandığa gideceği seçimde, YSK verileriyle Altındağ seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. Vatandaşlık görevlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulacaklar. İşte Altındağ YSK seçim sonuçları

ANKARA ALTINDAĞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Altındağ seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

ALTINDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Veysel Tiryaki

CHP: Ramazan Değerli

İYİ Parti: Remzi Sağlam

DEM Parti: Mehmet Adil Başkara

Yeniden Refah: Mehmet Altıngöz

Ankara Altındağ seçim sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Altındağ seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

ANKARA ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Altındağ'da AK Parti Veysel Tiryaki, CHP Ramazan Değerli, İYİ Parti Remzi Sağlam, DEM Parti Mehmet Adil Başkara, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altıngöz, TİP Neslihan Şahin Dalkaya, Zafer Partisi Can Güler, Memleket Partisi Aynur Arslanerismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

ALTINDAĞ MAHALLELERİ

Altındağ'da 26 mahalle vardır:

Atıfbey

Aydıncık

Aydınlıkevler

Baraj

Başpınar

Battalgazi

Beşikkaya

Doğantepe

Feridun Çelik

Gicik

Gültepe

Güneşevler

Hacettepe

Hacı Bayram

Kale

Karacaören

Karapürçek

Kavaklı

Önder

Örnek

Peçenek

Solfasol

Tatlar

Ulubey

Yıldıztepe

Zübeyde Hanım

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