Ankara Altındağ seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:40
Türkiye, Yerel Seçimlere gidiyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimlerde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belirleniyor. Altındağ Seçim'inde sandıklar açılmaya başladığından itibaren Altındağ seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'en yayınlanacak. Ankara Altındağ seçimi kim kazandı, Altındağ Yerel Seçim Sonuçları ve oy oranlarıyla cevap bulacak. İşte, YSK ile Altındağ seçim sonuçları