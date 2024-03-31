Ankara Altındağ seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart Altındağ yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları