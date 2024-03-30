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Haberler Galeri Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:34

Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılacak ve oylar sayılacak. Yayın yasağı kalkar kalkmaz Ankara Altındağ seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasından takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında Altındağ seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara Altındağ seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'den yayınlanacak. Başkentin 412 bin 267 nüfuslu ilçesinde ikamet eden seçmenlerin araştırdığı Altındağ seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 31 Mart akşamı haberimizde olacak! İşte, YSK verileri ile Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

ANKARA ALTINDAĞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Altındağ seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ALTINDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Veysel Tiryaki

CHP: Ramazan Değerli

İYİ Parti: Remzi Sağlam

DEM Parti: Mehmet Adil Başkara

Yeniden Refah: Mehmet Altıngöz

Ankara Altındağ seçim sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Altındağ'da AK Parti Veysel Tiryaki, CHP Ramazan Değerli, İYİ Parti Remzi Sağlam, DEM Parti Mehmet Adil Başkara, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altıngöz, TİP Neslihan Şahin Dalkaya, Zafer Partisi Can Güler, Memleket Partisi Aynur Arslanerismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Altındağ seçim sonuçları! YSK Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ALTINDAĞ MAHALLELERİ

Altındağ'da 26 mahalle vardır:

Atıfbey

Aydıncık

Aydınlıkevler

Baraj

Başpınar

Battalgazi

Beşikkaya

Doğantepe

Feridun Çelik

Gicik

Gültepe

Güneşevler

Hacettepe

Hacı Bayram

Kale

Karacaören

Karapürçek

Kavaklı

Önder

Örnek

Peçenek

Solfasol

Tatlar

Ulubey

Yıldıztepe

Zübeyde Hanım

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