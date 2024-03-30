Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. Ankara Beypazarı seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Beypazarı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ANKARA BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Beypazarı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.