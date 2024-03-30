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Haberler Galeri Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:43

Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara Beypazarı seçim sonuçları 2024 takip ekranı araştırmaları hız kazandı. 78 mahallesi bulunan ve 48 bin 558 nüfuslu ilçede ikamet eden vatandaşlar Beypazarı seçimi kim kazandı sorusunu gündeme taşıdı. Oy verme sürecinin ardından oy sayımı başlayacak. Açılan sandıklardan çıkan veriler yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar haberimizde yer alacak. Beypazarı yerel seçim sonuçları da 31 Mart akşamı sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. Ankara Beypazarı seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Beypazarı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ANKARA BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Beypazarı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Tuncer Kaplan

CHP: Özer Kasap

İYİ Parti: Veysel Ayık

DEM Parti: Nurhayat Özkan

Yeniden Refah: Haydar Çalışkan

Ankara Beypazarı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Beypazarı'nda AK Parti Tuncer Kaplan, CHP Özer Kasap, İYİ Parti Veysel Ayık, DEM Parti Nurhayat Özkan, Yeniden Refah Partisi Haydar Çalışkan, Zafer Partisi Feyyaz Berkan Aşutli, Memleket Partisi Ali Evren Eryıldız, DSP Kadir Kurtuluş Yetkin, TKP Coşkun Gök ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Beypazarı seçim sonuçları! YSK Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BEYPAZARI MAHALLELERİ

Beypazarı'nda 78 mahalle vardır:

Acısu

Adaören

Akçakavak

Akçalı

Aşağıgüney

Ayvaşık

Bağözü

Başağaç

Başören

Batça

Beytepe

Boyalı

Cumhuriyet

Çakıloba

Çantırlı

Dağşeyhler

Dereli

Dibecik

Dibekören

Dikmen

Doğançalı

Doğanyurt

Dudaş

Fasıl

Gazipaşa

Geyikpınarı

Gürsöğüt

Hacıkara

Harmancık

Haydarlar

Hırkatepe

İncepelit

İstiklal

Kabaca

Kabalar

Kaplan

Kapullu

Karacaören

Karaören

Karaşar

Kargı

Kayabükü

Kerbanlar

Kırbaşı

Kırşeyhler

Kızılcasöğüt

Kozağaç

Kozalan

Köseler

Köst

Kurtkovan

Kurtuluş

Kuyucak

Kuyumcutekke

Macun

Mahmutlar

Mençeler

Mikail

Nuhhoca

Oymaağaç

Rüstempaşa

Saray

Sarıağıl

Sekli

Sopçaalan

Tacettin

Tahir

Uruş

Uşakgöl

Üreğil

Yalnızçam

Yeşilağaç

Yıldız

Yiğerler

Yoğunpelit

Yukarıgüney

Yukarıulucak

Zafer

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