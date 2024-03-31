Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:25
ANKARA GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI: YSK verileri ile Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları!
81 ilde kurulan 207 binden fazla sandıkta seçmen oyunu kullandı. 34 siyasi partinin yarıştığı seçimde oy kullanma işlemleri geride kalırken Gölbaşı seçim sonuçları araştırılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener oy işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını açıklarken Gölbaşı seçimi kim kazandı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan resmi seçim sonucu verilerine göre şekillenecek. İşte anlık ve canlı oy sonuçları ile Gölbaşı yerel seçim sonuçları ekranı.