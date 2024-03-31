Ankara Kahramankazan seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Kahramankazan yerel seçim sonuçları ve oy canlı takip ekranı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:48
31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında yerlerini aldı. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullandı. Kahramankazan'da ikamet eden vatandaşlar için Kahramanakazan Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlıyor. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Kahramankazan oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Kahramankazan seçim sonuçları