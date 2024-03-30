Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
20:00
Ankara Mamak seçim sonuçları | Mamak 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Ankara Mamak ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başkentin önemli ilçelerinden biri olan Mamak, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. Mamak ilçesinde yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…