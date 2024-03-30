Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
20:00
Ankara Şereflikoçhisar seçim sonuçları | Şereflikoçhisar 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Ankara'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Şereflikoçhisar'da seçim heyecanı dorukta! 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri yeni bir belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecekler. Şereflikoçhisar'da yaşayan seçmenler, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere, sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecekler.