Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:01
Ankara Sincan seçim sonuçları ekranı: Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Sincan ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından takip ediliyor. Tire, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçti. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan canlı ve anlık seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden açıklanıyor. İşte, Sincan Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…