Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:50
Ankara Yeni mahalle sonuç ekranı! YSK verileriyle Yeni mahalle yerel seçim sonuçları anlık ve güncel takip ekranı
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı bittiğinde sonuçlar belli olacak. Bu kapsamda Ankara Yenimahalle seçim sonuçları da anlık olarak takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyları anbean incelemek için aşağıda yer alan YSK Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!